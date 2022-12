Carabinieri, generale Di Stasio in visita in Valle d'Aosta

Il generale di brigata Antonio Di Stasio, nel corso delle visite ai comandi della Legione carabinieri 'Piemonte e Valle d'Aosta', ha incontrato oggi una rappresentanza dei carabinieri del Gruppo Aosta.

L'incontro è avvenuto nella sede del comando della Compagnia carabinieri di Saint Vincent-Chatillon. Accolto dal comandante di Gruppo, il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, e dal comandante della Compagnia, il maggiore Alberto Cavenaghi, il generale ha voluto rivolgere un saluto e i propri auguri per le prossime festività ai carabinieri in attività in Valle d'Aosta e ai militari in congedo della Associazione nazionale carabinieri.

Il generale di Di Stasio, fa sapere l'Arma in una nota, ha espresso "il proprio apprezzamento per l'impegno profuso nello svolgimento attività istituzionale", dando il suo "pieno appoggio ai militari che operano quotidianamente per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".