Cambio alla guida del Messager valdotain

Dopo 12 anni Luigi Calderola lascia il coordinamento dello storico Messager Valdotain, che per questa 112/a edizione è stata curata da Enrico Montrosset.

L'almanacco 2023 è stato presentato a Palazzo regionale dal presidente della Regione, Erik Lavevaz, e da quello del Consiglio Valle, Alberto Bertin. ''Le Messager anche in un'epoca social come la nostra - commenta Lavevaz - rimane un must per le famiglie e i valdostani lo aspettano con impazienza. Oggi come ieri le famiglie lo aspettano per poter sfogliare quello che è accaduto nell'anno''.

Il presidente Bertin sottolinea come ''è sempre un piacere vedere in anteprima le Messager, che racconta i momenti più belli ma anche quelli più brutti della nostra comunità''.

Tra le firme di quest'anno anche quella dello scrittore Paolo Cognetti, con ''Frontiere''. ''Tra le novità che si trovano sul Messager 2023 - spiega Enrico Montrosset - una rubrica dedicata ai preti eccentrici e un'altra ai fatti di cronaca noir. E poi, tante idee per la prossima edizione, per essere sempre al passo con i tempi ma mantenendo la tradizione''.