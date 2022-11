Uv e alleati convocano Pour l'autonomie

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - Le forze politiche dell'attuale maggioranza regionale hanno deciso di convocare i rappresentanti di Pour l'autonomie nei primi giorni della prossima settimana.

E' quanto emerso al termine di una riunione svoltasi all'ora di pranzo, durata circa mezz'ora, tra le commissioni politiche dell'Union valdôtaine e dei suoi alleati. In seguito la maggioranza dei 18 (Uv, Federalisti progressisti-Partito democratico, Alliance Valdotaine, Vda Unie, Stella alpina ed Evolvendo) si riunirà nuovamente per valutare l'esito dell'incontro, nell'ottica di un possibile allargamento ai due consiglieri di Pla, Augusto Rollandin e Marco Carrel. Solo successivamente si deciderà se convocare o meno altre forze politiche.

Il Comité fédéral dell'Union valdôtaine, in un documento diffuso lunedì scorso, aveva invitato il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ad avviare un confronto con "tutte le forze politiche, privilegiando l'insieme dei partiti autonomisti, moderati ed europeisti" presenti nell'assemblea. Il giorno seguente, il capogruppo Marco Carrel aveva dichiarato: "Noi al confronto abbiamo dimostrato di essere sempre aperti. Lo siamo, ovvio che ci aspettiamo di avere una interlocuzione con una chiarezza tale che permetta di poter avere un confronto franco". (ANSA).