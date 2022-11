Bonomi, preoccupa programma chiusura tunnel Monte Bianco

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi è preoccupato per i lavori al Traforo del Monte Bianco. "Ci sono chiusure programmate di tre mesi all'anno per i prossimi 18 anni - ha detto all'assemblea di Confindustria Genova -. Ne avrei parlato volentieri con il viceministro Rixi se fosse rimasto. Se il piano è confermato sarà un colpo durissimo per tutto il Nord Ovest. Credo sia necessario a questo punto mettere subito in cantiere la seconda canna del tunnel. Ma si oppone la Francia e allora ci viene qualche dubbio sul futuro.Non dobbiamo essere distratti sulla logistica, serve concentrazione".