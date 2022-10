Petizione Cime Bianche, in Consiglio Valle oltre 2.300 firme

Sono oltre 2.300, di cui più di 2.000 complete della documentazione richiesta, le firme consegnate stamane alla segreteria del Consiglio regionale a sostegno della petizione 'Salviamo le Cime Bianche'. La raccolta firme mira a contrastare la realizzazione di un collegamento funiviario tra Ayas e Cervinia.

"Una petizione di peso: tre casse per 25 kg", commentano in una nota Marcello Dondeynaz, referente dell'associazione 'Ripartire dalla Cime Bianche', e Piermauro Reboulaz, presidente del Cai Valle d'Aosta.

"Una petizione di peso, non solo per la mole della documentazione, ma - proseguono - soprattutto per la vasta adesione di valdostane e valdostani dell'intero territorio regionale che ritengono che il patrimonio di questa regione (essenzialmente ambiente, beni culturali, paesaggio, bellezza) vada valorizzato e non dissipato, rappresentando il Vallone delle Cime Bianche il caso più emblematico".

Inoltre è stata "inattesa, all'annuncio della chiusura della petizione, la richiesta arrivata da più parti di volerla sottoscrivere, di voler consegnare le ultime firme raccolte, tanto che in pochi giorni si sono aggiunte ulteriori 400 firme".