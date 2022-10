Dieci anni del Castello Gamba, una quattro giorni di eventi

Celebra il suo decimo compleanno con una quattro giorni di eventi il Castello Gamba - Museo di arte moderna e contemporanea della Valle d'Aosta. Si inizia giovedì ottobre 27 alle ore 18 con la performance artistica 'The rise', con Virna Vallerio e Lorenzo Barbera. Alle 18,30 sarà inaugurata la mostra 'Siamo venuti da troppo lontano per fermarci qui' dell'artista valdostana Caterina Gobbi, a cura di Giovanna Manzotti. A seguire due performance dell'artista in collaborazione coi Trouveur Valdotèn e le guide alpine Anna Torretta e Giovanna Mongilardi (prenotazione obbligatoria: 0166-563252).

Venerdì 28 ottobre, alle 17, una riflessione a più voci dal titolo 'L'Orbita della light art', con riferimento anche all'iconica installazione che dal luglio scorso 'abbraccia' il castello (prenotazione obbligatoria). Il 29 ottobre, dalle 9,30 alle 13 presso la Scuola alberghiera di Châtillon, la tavola rotonda '10+10: il futuro del Castello Gamba' (prenotazione obbligatoria). Sabato è in programma 'Château Miel': dalle 15 alle 18 visite accompagnate al Museo con degustazione di mieli locali (prenotazioni: 3334029802). Alle 21 al Centro Congressi di Saint-Vincent si terrà una conferenza con Moni Ovadia, che dialogherà con Davide Mancini su 'Lo stato dell'arte' (prenotazione obbligatoria: 0166-563252). Domenica 30 ottobre 'Art walk', passeggiate artistiche alle 11 (con Moni Ovadia) e alle 15 (con Marco Jaccond). Presso le Scuderie del castello, alle 15,30, lo spettacolo '100% Paccottiglia di circo non-contemporaneo' (prenotazione obbligatoria).