Sanità: Barmasse, in Vda è un momento critico

"E' un momento critico per la sanità valdostana". A dirlo è l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse, durante la presentazione del nuovo primario di Urologia, Emanuele Castelli e di Pediatria, Paolo Serravalle (già facente funzioni).

"Avere due professionisti alla direzione di questi due reparti sarà di grande aiuto. È, da parte loro - aggiunge Barmasse - un'assunzione di grande responsabilità. Avranno un grosso impegno".

Castelli ha lavorato per 19 anni all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove si è formato nella chirurgia tradizionale e robotica.

"Il programma è rilanciare l'attività chirurgica che nell'ultimo anno e mezzo ha subito un rallentamento - dice Castelli - e uno degli obiettivi è lavorare sulla formazione, così che nell'équipe si possa essere il più intercambiabili possibile per non soffrire carenze nel momento in cui manca una persona".

La pianta organica del reparto di Urologia prevede otto dirigenti medici, al momento ce ne sono 6.

Dopo un periodo di reggenza Serravalle è stato confermato primario di Pediatria e Patologia neonatale. "L'obiettivo è mantenere un alto livello di assistenza, considerato anche che siamo l'unico punto nascita della regione", dice Serravalle.