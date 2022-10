Covid: In Vda raddoppiati i ricoveri nel fine settimana

Nel fine settimana i ricoveri Covid sono più che raddoppiati: oggi sono 37 i pazienti contagiati al Parini, venerdì erano 17 (otto in più rispetto alla settimana precedente).

In 12 sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive e gli altri 25 nei vari reparti di appartenenza, soprattutto di area medica. La Terapia intensiva è Covid free.

"La volontà è di non aprire un reparto Covid dedicato - dice il direttore Sanitario dell'Usl, Guido Giardini - dal momento che la tipologia di pazienti lo permette. I casi di polmonite più problematici sono presi in carico dalle Malattie infettive".

I ricoverati "sono perlopiù anziani con terza dose e in generale l'età media è di 80 anni. Rispetto alla quarta dose la scorsa settimana ne abbiamo somministrate 750: c'è grande richiesta e aumenteremo gli slot vaccinali", conclude Giardini.