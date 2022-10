Sanità: Barmasse, salute mentale è priorità e diritto

"La salute mentale è una priorità e un diritto. È fondamentale continuare a far crescere la consapevolezza nelle persone di ciò, in quanto ne va del benessere della collettività nel suo insieme. L'impegno è quello di migliorare il benessere della persona in relazione al suo stato di salute mentale". E' quanto dichiara l'Assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, istituita nel 1992 per promuovere la consapevolezza e la difesa della salute mentale.

Lo slogan per il 2022 è: "Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale" per sensibilizzare le persone ad avere cura di sé fin dai primi segni di disagio. "La pandemia, il lockdown, ma anche la crisi economica e la guerra in Ucraina - ha aggiunto Barmasse - sono fattori che stanno contribuendo ad aumentare il disagio psicologico. In Italia circa il 25% delle persone economicamente attive è affetto da un malessere psicologico significativo che colpisce anche molti giovani".