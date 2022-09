Ornavasso per tre giorni capitale della cultura walser

Le comunità walser di tutto il mondo si ritrovano, questo fine settimana, a Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola) dove da oggi a domenica è in programma la 21esima edizione del Walsertreffen, l'incontro internazionale dei membri della popolazione di origine germanica che, tra XII e XIII secolo si stabilirono in diverse aree dell'arco alpino, tra Austria, Italia, Francia, Liechtenstein e Svizzera.

Sono attesi circa 40 gruppi e 1200 persone: momento clou della tre giorni di Ornavasso sarà la domenica mattina, quando è in programma la sfilata in abiti tradizionali.

Sabato mattina, a partire dalle 10 presso la sala cinema teatro di Ornavasso, si terrà invece l'Assemblea generale internazionale "Vereinigung für Walsertum". A seguire il convegno dal titolo "La cultura walser patrimonio dell'Unesco", con la partecipazione dei sindaci delle comunità walser, dei rappresentanti Unesco e delle istituzioni dei rispettivi territori.

In Italia i walser (che devono il proprio nome al Canton Vallese da cui originariamente provenivano) si stabilirono in alcune aree della Valle d'Aosta e del Piemonte, in particolare in Valsesia (provincia di Vercelli) e in Ossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), dove fondarono alcuni nuclei abitativi come Macugnaga e Ornavasso.