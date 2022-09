Entro fine 2022 'closing' vendita Cogne Acciai Speciali

Avverrà entro fine anno il 'closing' dell'operazione che ha portato ad un cambio di proprietà della Cogne Acciai Speciali, passata al gruppo Walsin Lihwa Corporation di Taiwan. Lo comunica la Cogne acciai speciali spa, precisando che "accoglie favorevolmente la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il 29 settembre ha approvato l'operazione con alcune prescrizioni: le raccomandazioni contenute nel dispositivo del Golden Power sono in linea con la strategia di integrazione inizialmente prevista, che considera lo stabilimento di Aosta come una piattaforma di sviluppo fondamentale". La transazione - prosegue l'azienda - è stata altresì approvata dal Consiglio per gli investimenti, Ministero dello Sviluppo Economico di Taiwan lo scorso 26 settembre e dalla Commissione per la Concorrenza di Taiwan il 28 settembre.