Tramà, festival arte contemporanea in mercato coperto Aosta

Lo storico mercato coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Aosta ospiterà, dal primo al 9 ottobre il festival di arte contemporanea "Tramà", un progetto artistico di Miriam Colognesi, Silvia Musumarra e Simonetta Pedicillo con la galleria d'arte Inarttendu di Luciano Seghesio.

Si tratta di "un'iniziativa culturale di respiro internazionale - si legge in una nota - legata al variegato e duttile mondo dell'arte contemporanea che vuole essere un appuntamento ripetibile e itinerante".

Il mercato coperto accoglierà le opere di 13 artisti "che con linguaggi differenti affronteranno temi legati alla memoria, all'identità, alle migrazioni, all'ambiente, al rapporto uomo/tecnologia e ai nuovi linguaggi multimediali": saranno presenti opere e installazioni di Silvia Beccaria, Nazareno Biondo, Carlo D'Oria, Stefano Fiorina, Gabriele Garbolino Rù, Riccardo Mantelli, Elisa Presta, Andrea Carlotto, Alberto Gambale, Patrick Passuello, Raffaella Santamaria, Peter Trojer ed Elisa Marie Zambetta.

"La scelta di lavorare in luoghi specifici non convenzionali poiché non direttamente destinati alla finalità artistica o culturale in generale - si legge ancora - porta ad occupare temporaneamente spazi non utilizzati, peculiari per la storia della città, luoghi che per il progetto diventano contenuto e non più soltanto contenitore. Il festival sarà arricchito anche da tre workshop dedicati a bambini, ragazzi, famiglie e scuole medie e superiori del territorio.