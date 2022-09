Vino, compie 30 anni il 'Mondiale' della viticoltura eroica

Scatta il 29 settembre a Sarre la 30/a edizione del "Mondial des Vins Extrêmes", organizzato da Cervim, rassegna enologica mondiale interamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture "eroiche".

Saranno 832 le etichette in concorso provenienti da 24 Paesi di tutto il mondo: significativa quella dell'Ucraina (prima volta) con 2 etichette; e la partecipazione del Brasile con 10 etichette da 4 aziende, per la prima volta così come la Moldova.

In totale 23 Paesi esteri partecipanti con 129 aziende e 388 vini in concorso. Per l'Italia saranno presenti 444 etichette da 173 aziende.

"Una 30esima edizione del Mondial des vins Extrêmes - sottolinea il presidente Cervim, Stefano Celi - che rappresenta un grande traguardo per la viticoltura eroica, italiana ed internazionale.

Il concorso continua a crescere in visibilità, e i numeri di questa edizione confermano una ampia partecipazione da tutto il mondo, nonostante le difficoltà per le aziende legate alla situazione internazionale e post covid". Per l'occasione è anche in programma la seconda edizione di "Extrêmes Spirits International Contest ", concorso riservato ai distillati con etichette da Italia, Svizzera e Cile.