Risolto guasto, traforo del Monte Bianco riaperto al traffico

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - E' stato riaperto regolarmente al traffico il traforo del Monte Bianco, chiuso dalle 11.55 di ieri, lunedì, per un guasto alla reti informatiche da cui dipende la gestione dei sistemi di sicurezza. I tecnici sono riusciti a risolvere il problema nella serata di ieri, in concomitanza però con l'inizio di una delle consuete chiusure notturne per lavori di manutenzione.

Solo stamane alle ore 6, al termine dei lavori programmati, la circolazione è potuta riprendere. Sino a quel momento il traffico dei mezzi pesanti era stato deviato al traforo del Frejus. (ANSA).