Caro energia, Cogne acciai speciali spegne forno per due giorni

A causa del caro energia si ferma per altri due giorni il reparto acciaieria della Cogne acciai speciali. Lo stop, deciso per le giornate di ieri, lunedì, e oggi, è ancora nell'"ottica del contenimento dei costi", spiega Ilaria Fadda, dirigente delle Risorse umane. Sono coinvolti 91 lavoratori, "per due terzi in formazione, mentre 25 sono in cassa integrazione".

Riguardo alla necessità di altri stop in futuro "valuteremo la situazione di mese in mese. Chiaramente se arrivasse un provvedimento strutturale a 'cap' dei costi, no. Siamo in attesa, nel post elezioni, di interventi della politica".

Il forno elettrico era già stato spento dal 26 agosto al 4 settembre scorsi, coinvolgendo fino a 188 lavoratori, anche di altri reparti collegati all'acciaieria.