Elezioni: Tonino (Pd), centrodestra in Valle d'Aosta non sfonda

"Io credo che il risultato elettorale dimostri la solidità del progetto perché sostanzialmente il centrodestra non sfonda in Valle d'Aosta", contrariamente "a quello che succede in Italia e soprattutto nel Nord". Così il segretario regionale del Pd, Luca Tonino, commenta l'esito delle elezioni politiche. "Siamo molto contenti per Franco Manes, siamo umanamente e politicamente dispiaciuti per Patrik Vesan, che per un pugno di voti non ce l'ha fatta.

Devo dire che alcune candidature velleitarie", prosegue Tonino in riferimento ad Augusto Rollandin "hanno vanificato un possibile 2-0. E non è un problema politico, ma di salvaguardia degli interessi della Valle d'Aosta".

"Sul piano politico - prosegue il segretario regionale del Pd - il progetto è solido. Le candidature di Franco e Patrik sono state azzeccate per competenze e anche per elementi di novità.

Quindi io credo che si debba proseguire su questa strada perché forse la Valle d'Aosta sarà uno dei pochi luoghi del Nord Italia in cui il centrosinistra, insieme agli autonomisti, ha portato a casa un risultato".