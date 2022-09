Elezioni: Zucchi, Fratelli d'Italia traino centrodestra Vda

"E' incontrovertibile che Fratelli d'Italia rappresenti oggi in tutta Italia, e di conseguenza anche in Valle d'Aosta, l'azionista di maggioranza della coalizione del centrodestra. È un fatto oggettivo, riscontrabile in tutte le precedenti elezioni politiche, che esista una correlazione tra il risultato ottenuto dai partiti a livello nazionale con quello regionale. La fondata aspirazione di eleggere per la prima volta a Roma due candidate che rafforzino per tutta la prossima legislatura l'alleanza di centrodestra a livello nazionale passa pertanto dal traino del consenso del nostro partito, a cui Fratelli d'Italia Vda farà in ogni caso riferimento continuo e diretto per rappresentare gli interessi concreti dei valdostani presso il prossimo governo che confidiamo sia presieduto da Giorgia Meloni". Lo ha detto all'ANSA Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, alla vigilia del voto per il rinnovo del Parlamento.