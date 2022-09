Sci: dal primo ottobre scatta stagione a Cervinia

Si aprirà ad ottobre la stagione dello sci in Valle d'Aosta. Prima stazione ad accogliere gli appassionati di discesa, come da tradizione, è Cervinia che attiverà gli impianti di risalita dal primo ottobre. Nelle altre località sciistiche valdostane, invece, il via alla stagione invernale scatterà il 26 novembre se le condizioni di innevamento lo permetteranno.

Il costo degli skipass - complici il caro energia e l'inflazione - è aumentato in quasi tutti i comprensori sciistici, con punte vicine al 10%, ad eccezione della Monterosaski. Questi i prezzi del giornaliero: La Thuile 46,50 minimo-51 massimo; Courmayeur 56-61 euro; Pila 50 euro; Cervinia 51-57 euro; Monterosaski 38-60 euro.