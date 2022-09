Udc: Vicquéry, nessun provvedimento per Orsières dopo arresto

"Noi aspettiamo l'indagine della magistratura, siamo garantisti fino alla fine. Lasciamo che la giustizia faccia il suo percorso, poi valuteremo. Non c'è alcun provvedimento da prendere adesso da parte nostra". Così il segretario regionale dell'Udc, Piero Vicquéry, interpellato dall'ANSA, commenta l'arresto di Donato Orsières, membro del direttivo del partito in Valle d'Aosta. Orsières, ex consigliere comunale a Saint-Denis in una lista civica, ha partecipato anche a riunioni della coalizione del centrodestra unito in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

Secondo l'ufficio della procura europea di Torino, che ha coordinato le indagini di Corpo forestale della Valle d'Aosta e Guardia di finanza, da impiegato forestale dell'ufficio servizi zootecnici/utenti motori agricoli dell'assessorato regionale all'Agricoltura, il 54enne "è sospettato di aver presentato al proprio ufficio (sottoscrivendole anche in ricezione) specifiche richieste di contribuzione in materia di pascoli, indicando falsamente di aver condotto e pascolato un alpeggio sito nella Bassa Valle d'Aosta, negli anni 2020 e 2021, percependo indebitamente contributi pubblici in danno dell'Unione Europea per un ammontare di circa 15.000 euro". L'uomo è in attesa di comparire davanti al gip di Aosta per l'interrogatorio di garanzia.