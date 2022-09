Corruzione, arrestati ispettore Gdf e imprenditore

Accesso abusivo ai sistemi informatici e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio sono i reati che hanno portato all'arresto di un ispettore della guardia di finanza in servizio in Valle d'Aosta e di un imprenditore di Courmayeur. Il provvedimento cautelare - arresti domiciliari per entrambi - è stato eseguito dalle 'Fiamme gialle', le indagini sono condotte dalla Procura di Torino.

Secondo l'accusa "l'ispettore avrebbe acquisito informazioni contenute in diverse banche dati in uso al Corpo, mettendole a disposizione dell'imprenditore e ricevendo, quale contropartita, la disponibilità a titolo gratuito di un alloggio".

Gli accertamenti sono partiti da un normale controllo fiscale.