Tor des géants, Collé si ritira 'dolore al tendine troppo forte'

Il tre volte vincitore del Tor des Géants Franco Collé si è ritirato al termine della prima giornata dell'endurance trail lungo le Alte vie 1 e 2 della Valle d'Aosta per un problema al tendine d'achille. La decisione del gressonaro è giunta prima del Col de l'Entrelor.

"Ci ho provato in tutti i modi. Tutti sanno - commenta Collé in un post - quanto ci tengo a questa gara. Nelle ultime due settimane il tendine sembrava stare meglio e invece in gara con l'aumentare dei km è tornato a darmi fastidio. Ho provato a rallentare un po' il passo ma niente da fare, il dolore aumentava sempre di più. A Rhemes il dolore è diventato troppo forte, ho provato ancora ad attaccare la salita successiva verso il Colle Entrelor ma poi ho dovuto alzare bandiera bianca. La delusione è tanta! Troppa!".

"Ringrazio di cuore - prosegue Collé - tutte le persone che mi hanno incitato lungo il percorso! Siete stati in tantissimi.

Grazie anche per tutti i messaggi che mi avete scritto questa notte. Nei prossimi giorni spero di riuscire a rispondere a tutti" "Adesso - conclude - devo prendermi il giusto riposo per guarire bene e penso che per un po' di tempo le montagne dovrò guardarle dal basso".

A poco meno di 24 ore dal via, conducono la gara lo svizzero Jonas Russi e il polacco Roman Ficek, davanti di circa un'ora rispetto ai britannici Kim Collison e Damian Hall e all'italiano Simone Corsini.