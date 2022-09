Marchio Tor des géants, presto trattative Regione-Vda trailers

Potrebbe essere a una svolta l'annosa querelle tra Regione Valle d'Aosta e Vda trailers sulla titolarità del marchio del Tor des géants. Nel protocollo d'intesa che la giunta approva ormai ogni anno dal 2017 per garantire supporto alla manifestazione è spuntato infatti un impegno delle parti, "entro 60 giorni dalla firma del" documento, "a sedersi al tavolo negoziale e a valutare congiuntamente e in buona fede una possibile soluzione pattizia delle controversie in atto, ivi incluse la titolarità e l'uso del marchio, anche sulla base della determinazione del valore del marchio e del valore dei rispettivi apporti all'acquisto della sua notorietà, da parte di un perito terzo da esse congiuntamente individuato - o, in difetto di accordo, nominato dal presidente del tribunale delle imprese di Torino".

La vicenda era nata nel 2016, con l'organizzazione da parte della Regione della gara di endurance trail 4K: secondo Vda trailers era "di fatto sostitutiva del Tor des Geants" e "un'attività illecita sul piano concorrenziale". La controversia davanti al tribunale delle imprese di Torino è ferma in fase cautelare da sei anni: i giudici avevano stabilito la contitolarità del marchio Tor des géants, invitando Regione e Vda trailers a trovare un accordo. Il Tar aveva poi respinto il ricorso dell'associazione di Alessandra Nicoletti per far saltare il 4K, gara che dopo la prima e unica edizione, nel 2016, non si è più ripetuta per volontà del Consiglio Valle.