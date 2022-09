Estate positiva per Monterosa Ski, fatturato cresce 7%

Si è chiusa con un incremento del fatturato pari al 7% (rispetto all'anno scorso) l'estate del comprensorio della Monterosa, che si estende tra Piemonte e Valle d'Aosta abbracciando la Val d'Ayas, la Valle di Gressoney, la Valle di Champorcher e la Valsesia. Il periodo preso in considerazione va dal primo giugno al 5 settembre. In totale sugli impianti di risalita sono state trasportate 162.000 persone contro le 155.000 del 2021.

"La scelta di anticipare l'apertura della stagione al primo giugno ci ha indubbiamente premiato - commenta Paola Turchetti, responsabile commerciale e marketing di Monterosa Ski - perché ha permesso di allungare il periodo di fruizione dei rifugi in alta quota con il conseguente svolgimento delle attività alpinistiche, andando a compensare, almeno in parte, quanto, a quota 4.000 metri, abbiamo purtroppo perso in piena estate per le note condizioni climatiche, con un caldo anomalo che ha reso fragile l'ecosistema dei nostri ghiacciai e, quindi, a tratti pericoloso il loro attraversamento. Al contempo, però, abbiamo visto un netto incremento delle presenze a quote più basse, sui nostri 2.000-2.400 metri, con numero di fruitori in decisa affermazione". Da registrare il ritorno degli stranieri, soprattutto dal nord Europa, e la crescita della presenza di famiglie e coppie giovani.