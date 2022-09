Enfanthéâtre, anche spettacoli in patois e per le scuole

La giunta comunale di Aosta ha approvato con una delibera l'organizzazione della 24/a edizione della rassegna Enfanthéâtre - XXI Festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi 'Città di Aosta'.

La prossima stagione del cartellone teatrale si svilupperà attraverso 14 spettacoli in programma il sabato pomeriggio, tra novembre 2022 e gennaio 2023.

Tra le novità del festival spiccano lo spin-off 'Funthéâtre' - matinées teatrali rivolte alle classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per la valorizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e responsabile - e 'Lo Charaban pe le Petchou', rappresentazione teatrale in lingua francoprovenzale di una pièce adattata all'età per contenuti e linguaggio, a cura di una compagnia di teatro popolare valdostano nell'ambito di entrambi i cartelloni teatrali.

La pubblicazione della delibera in questo periodo è funzionale alla partecipazione al Bando 'Not&Sipari 2022' della Fondazione Crt, dedicato alle produzioni artistiche nei settori del teatro, della danza e della musica organizzate in Piemonte e Valle d'Aosta, nel settore Arte, Attività e Beni culturali, la cui scadenza è prevista per il prossimo 15 settembre.