Cade per 50 metri, morto escursionista sulla Pointe de Drone

Un escursionista di 75 anni è morto in Svizzera a seguito di un incidente nella zona del colle del Gran San Bernardo, vicino al confine con la Valle d'Aosta.

L'uomo è precipitato per 50 metri mentre scendeva dalla Pointe de Drone (2.949 metri) in direzione del col de Fenêtre d'en Haut (2.722 mt), lungo un sentiero in parte attrezzato. La vittima, di nazionalità svizzera, era in un gruppo di escursionisti.

Recuperato in gravissime condizioni dai soccorritori di Air Glaciers, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Sion, dove non è sopravvissuto ai traumi riportati.

L'incidente si è verificato verso le 10.45 di domenica 4 settembre.

La magistratura, insieme alla polizia cantonale del Vallese, ha aperto un'indagine per far luce sulle cause dell'accaduto.