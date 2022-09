Dl aiuti: M5S, emendamenti su abbassamento Iva per pellet

Nell'ambito del DL aiuti bis il Movimento 5 stelle ha depositato due emendamenti per l'abbassamento dell'Iva sul pellet. L'iniziativa - promossa da Erika Guichardaz e Daria Pulz per la Lista Valle d'Aosta Aperta per il tramite della deputata Elisa Tripodi - è stata portata avanti dai senatori del M5S.

Un primo emendamento è volto a ridurre strutturalmente l'Iva sul pellet dal 22% al 10% e il secondo a ridurre, temporaneamente ed eccezionalmente, l'Iva sul pellet al 5%. "La crisi energetica sta avendo delle ricadute anche sui prezzi del pellet - si legge in una nota dei promotori - e la situazione sta diventando sempre più drammatica, soprattutto nelle zone di montagna dove il riscaldamento è necessario non solo in Inverno. Assistiamo ad un aumento del prezzo sul mercato, rispetto ai pre-stagionali degli anni scorsi, di ben tre volte superiore (da 4 a 12 euro).

Servono risposte urgenti da parte del Governo che intervenga nell'immediato sui prezzi".