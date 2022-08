Elezioni: Rete civica, valutare Guichardaz-Pulz e Vesan

Rispetto ad alleanze e candidature in Valle d'Aosta, Rete civica "invita a scegliere fra quelle che siano espressione di valori e principi alternativi a quelli della destra e che esprimano, con chiarezza e precisione, contenuti realmente ambientalisti, solidaristi ed europeisti, necessari, in questa epoca di emergenza nazionale e internazionale, anche all'intera comunità valdostana". A tal proposito "le candidature di Erika Guichardaz e Daria Pulz valorizzano il ruolo e la presenza femminile e sono rappresentative di un'area politica attenta ai bisogni ed ai problemi della popolazione e del territorio", mentre "le qualità di Patrick Vesan (una sensibilità sociale e umana e una competenza scientifica di valore), il suo percorso accademico nell'ambito delle politiche sociali, l'attività nel Terzo Settore e il suo impegno associativo e civile sono senza dubbio alcune delle caratteristiche che auspicavamo per tutti i candidati di questa tornata elettorale". E' quanto si legge in una nota di Rete Civica in merito alle elezioni del 25 settembre, nella quale si sottolinea che "ha ritenuto opportuno non accrescere la frammentazione presentando sue candidature, ma non si sottrae al compito di fare valutazioni sul quadro delle proposte che si è delineato" e "invita a valutare i contenuti che Guichardaz-Pulz e Vesan porteranno avanti in campagna elettorale".