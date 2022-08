Maltempo: temporali in arrivo, allerta gialla in Vda

Il Centro funzionale regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta gialla (ordinaria criticità, livello 1 su 3) per criticità idrogeologica legata ai forti temporali attesi oggi e per il vento forte previsto domani su tutto il territorio della Valle d'Aosta.

Nella vallata centrale e sulla dorsale alpina (dalla Valgrisenche all'alta Valtournenche, passando per il massiccio del Monte Bianco) - dove sono attese le precipitazioni più intense - saranno possibili "frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari"; nelle valli del Gran Paradiso e in bassa Valle "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".

L'avviso meteo per temporali relativo alla giornata di oggi è dovuto a un "fronte perturbato in transito, che porterà precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e in forma di rovesci o temporali con raffiche di vento. Domani i flussi in quota e il gradiente di pressione al suolo favoriscono venti intensi in forma di foehn anche nelle valli".

Val Ferret - A seguito del nuovo bollettino emesso dal Centro funzionale regionale, in Val Ferret, a Courmayeur, rimangono in vigore le misure preventive di protezione civile scattate dopo il bollettino emesso ieri: comunale aperta ma monitorata, dalle ore 20 traffico dei veicoli deviato sulla strada secondaria della Montitta - anche prima in caso di precipitazioni intense -, divieto di accesso ed evacuazione di alcuni immobili in un'area ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux. Fino al termine dell'allerta per il forte vento inoltre "è vietato l'accesso a chiunque nelle aree verdi comunali, cimitero comunale, pista sterrata della Margherita e via delle Greggi".