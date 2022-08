Allerta ghiacciaio in Val Ferret, via a misure protezione civile

Traffico dei veicoli deviato sulla strada secondaria della Montitta dalle ore 20 - anche prima in caso di precipitazioni intense - e alcuni immobili evacuati a partire dalle 14: il 'codice giallo' per i temporali attesi anche in Val Ferret nel pomeriggio di oggi e domani ha fatto scattare misure preventive di protezione civile ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux, monitorato fin dal 2013 con l'analisi di diversi parametri.

Nell'ambito della gestione del rischio di crolli dal ghiacciaio, Fondazione montagna sicura ha emesso un report di allertamento e il comune di Courmayeur ha quindi emanato l'ordinanza.

La Val Ferret è stata riaperta la sera del 12 agosto scorso grazie alla realizzazione di un ponte alternativo, che ha messo fino all'isolamento provocato da due frane cadute una settimana prima. Oltre a bloccare l'accesso alla vallata, avevano causato danni all'acquedotto - ripristinato due giorni dopo con un by-pass - con disagi per i circa 25 mila turisti che affollavano la località.