Elezioni: autonomisti-Pd, prende quota candidatura Centoz

A pochi giorni dalla chiusura del deposito delle liste c'è ancora grande confusione tra i principali schieramenti in lizza alle elezioni politiche del 25 settembre. Incassato in 'no' di Roberto Louvin, il fronte composto da autonomisti e progressisti è alla ricerca di una candidato al Senato da affiancare a Franco Manes, indicato per la Camera dall'Union valdotaine. Tra i nomi in lizza nelle ultime ore ha preso quota quello di Fulvio Centoz, ex sindaco di Aosta ed ex segretario regionale del Pd. Oltre a lui sul tavolo ci sono anche i nomi dell'ex presidente della Regione Dino Viérin e dell'assessore regionale Luciano Caveri. Domani a mezzogiorno è attesa la fumata bianca.

Per quanto riguarda il centrodestra dopo la candidatura al Senato di Nicoletta Spelgatti c'è da individuare il candidato al Senato e in pole position, al momento, c'è la coordinatrice regionale di Forza Italia, Emily Rini. Anche in questo caso il via libera definitivo al ticket arriverà solo domani.