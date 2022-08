Girardini, progetto Renassaince Valdotaine a lunga scadenza

Servizi al cittadino, autonomia, valorizzazione del territorio, sviluppo regionale e trasparenza.

Queste le direttrici programmatiche del candidato alla Camera Giovanni Girardini, di La Renaissance Valdotaine. Questa mattina è stato presentato il programma alla base della candidatura: "Siamo una forza giovane e nuova, abbiamo deciso di concentrare tutte le nostre forze solo sulla candidatura alla Camera", spiega Girardini.

Renaissance Valdotaine si presenta alle elezioni sola, appoggiata dalla neocostituita associazione Esprì.

"Nelle ultime settimane il confronto con le altre forze politiche è stato fitto, ci ha stupito, nella stragrande maggioranza dei casi, ritrovare il vuoto totale sui programmi" e "in fretta e furia non è semplice trovare il partner giusto, soprattutto perché la nostra idea è portare avanti un progetto a lunga scadenza, valido anche per le prossime kermesse elettorali", aggiunge Girardini.

Tra i punti del programma una legge sulla montagna che tuteli le piccole produzioni agricole di qualità, una maggiore libertà di determinazioni di aliquote e base imponibile da parte degli enti locali, la prospettiva, per quel che concerne l'immigrazione, di prevedere in fase iniziale l'impegno in lavori socialmente utili. Fra i temi di interesse regionale anche gli sconti per residenti per l'autostrada e trafori. Sul fronte ambientale "la massima attenzione alla produzione da fonti rinnovabili pulite, ma in via residuale no alla preclusione verso il nucleare o alternative valide per la gestione dei rifiuti (termovalorizzatori/gassificatori)", è scritto nel programma.

"Siamo una forza di centro, connotata in modo chiaro e siamo soli anche per questa ragione. Eccetto Pour l'Autonomie, nessuno ci ha presentato un programma da condividere", conclude Girardini.