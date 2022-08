Acqua non potabile a Nus, scatta obbligo bollitura

L'Usl della Valle d'Aosta ha dichiarato non potabile l'acqua a Nus e il sindaco, Camillo Rosset, ha disposto in "via precauzionale e per la salvaguardia della salute pubblica" che si rende "necessario vietare il consumo dell'acqua se non previa bollitura della stessa".

L'ordinanza è valida per tutto il territorio comunale.

Si tratta di "valori leggermente superiori ai parametri normali", commenta il primo cittadino. E' in corso la "pulitura delle vasche per provare a risolvere questa problematica", spiega Rosset. "Giovedì - anticipa - saranno eseguite nuove analisi". L'ordinanza dispone inoltre la chiusura della casetta dell'acqua.