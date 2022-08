Courmayeur, dopo frane la val Ferret riapre venerdì pomeriggio

"Salvo imprevisti", l'obiettivo del Comune di Courmayeur dopo le due frane che dalla sera del 5 agosto hanno isolato la Val Ferret "è di riaprire al transito veicolare, compreso trasporto pubblico locale, e pedonale a partire dalle 17.30 di venerdì 12 agosto" grazie a un "ponte temporaneo e alternativo" in fase di realizzazione.

L'amministrazione comunale fa sapere che "il limite di carico del ponte sarà di 44 tonnellate. Per le auto sarà consentito il doppio senso di marcia, mentre per gli altri veicoli, in particolare i mezzi pesanti, è obbligatorio il senso unico alternato. Fino al 29 agosto non sarà consentito, salvo specifica autorizzazione, il transito di bus turistici e mezzi di cantiere".

Per consentire la realizzazione del ponte temporaneo sono state annullate le fasce orarie di apertura 7.30-8.30 e 12-13 per la giornata di venerdì; è prevista solo una fascia "speciale" dalle ore 6 alle 7.

I lavori di ripristino delle linee telefoniche sono rinviati alla settimana del 29 agosto.