A Aymavilles il secondo evento di 'Vini in vigna'

Dopo l'evento che si è svolto a luglio a Morgex, farà tappa ad Aymavilles 'Vini in vigna - Valle d'Aosta nel bicchiere', un'escursione tra le vigne che vede protagonista il vino proprio dove viene prodotto. Il Consorzio vini Valle d'Aosta lo ha presentato nella propria sede come "primo atto concreto" dalla sua nascita, che risale al marzo scorso.

Sabato 20 agosto dalle 12 alle 19 le storiche viti di Aymavilles ospiteranno quindi il secondo appuntamento della manifestazione, giunta ormai al terzo anno. Saranno proposte in degustazione tra 150 e 200 etichette di 31 aziende del territorio, in abbinamento ad assaggi di prodotti tipici, musica dal vivo, i racconti dei 'vignerons' valdostani e un percorso 100 per cento green che permetterà di conoscere il territorio valdostano e la sua biodiversità.

Il Consorzio si propone come "ambasciatore della qualità degli eroici vini valdostani" e ha l'obiettivo di "tutelare le caratteristiche uniche e peculiari di questa attività millenaria".