Siccità: Coldiretti, a rischio la produzione della Fontina

La crisi idrica in Valle d'Aosta sta generando criticità "in particolare sul foraggio, in calo dal 30 al 50%. La diminuzione del fieno, unita ad una riduzione della produzione di latte, dovuta al caldo anomalo, mette a rischio la produzione della Fontina Dop, e costringe a lasciare gli alpeggi. Ma la siccità colpisce anche frutteti e vigneti, portati avanti in territori eroici". Lo riporta Coldiretti in una "prima mappa dei danni per regione" legati alla siccità.