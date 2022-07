Covid: Magnani, ora plateau ma calo contagi dopo ferragosto

"Iniziamo a vedere una piccola flessione, dobbiamo sempre tenere presente che, come regione, d'estate la popolazione non residente aumenta parecchio e abbiamo anche ricoverati che erano qui in villeggiatura per fuggire al caldo delle grandi città". Lo spiega la direttrice del reparto di Malattie Infettive, Silvia Magnani, tracciando un quadro della situazione Covid in Valle d'Aosta. Siamo in una fase di "plateau e penso che potrà esserci un calo nella seconda metà di agosto", aggiunge Magnani.

Previsioni precise "sono difficili da fare: siamo una regione di confine, turistica e sempre un po' in ritardo rispetto ad altre regioni. Anche confrontandomi con colleghi di aree metropolitane più grandi, la situazione è però simile: tanti ricoveri di persone avanti negli anni che hanno bisogno di essere reidratate o aiutate con ossigeno per prevenire i danni dell'allettamento", conclude Magnani.

"Dal punto di vista dei pazienti Covid abbiamo casi molto più lievi, grazie a vaccini e farmaci efficaci - prosegue - ma il caldo torrido e i contagi stanno minando la salute della popolazione molto anziana, pazienti che non riescono a stare a casa e necessitano di assistenza medica".