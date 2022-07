Covid: Gimbe, in Vda aumentano gli attuali positivi

Nella settimana dal 20 al 26 luglio in Valle d'Aosta "si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.521) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-18,1%) rispetto alla settimana precedente".

E' quanto riportato nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

Sono "sopra media nazionale i posti letto in area medica (41,7%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (0%) occupati da pazienti Covid-19".

I nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni sono pari a 693 (-16,8% rispetto alla settimana precedente).