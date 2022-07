Matteo Salvini domenica 7 agosto in Valle d'Aosta

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è atteso in Valle d'Aosta domenica 7 agosto in vista della campagna elettorale per le politiche del 25 settembre. Lo conferma Marialice Boldi, segretaria regionale del partito. Il leader del Carroccio parteciperà alla festa che la Lega Vallée d'Aoste organizzerà nell'area di Chavonne, a Villeneuve.

Intanto procede la discussione con Fratelli d'Italia e Forza Italia nell'ottica di un centrodestra unito all'appuntamento elettorale. "E' evidente - afferma Boldi - che essendo la Lega la prima forza politica presente in Valle d'Aosta proporremo alle altre forze un nostro candidato al Senato".