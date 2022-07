Machet, 'affilare le unghie per difenderci dai nazionalisti'

"Con la riduzione del numero dei parlamentari, ogni rappresentante eletto avrà un peso specifico ancora maggiore. I partiti nazionalisti ci attaccheranno, hanno già iniziato a condurre una campagna elettorale aggressiva dato che si sentono galvanizzati dal fatto di essere favoriti nei sondaggi", per questo è tempo di "affilare le unghie e difendere la nostra 'Petite Patrie'". Così la presidente dell'Uv, Cristina Machet, in un messaggio inviato agli unionisti, facendo riferimento anche all'arrivo di Matteo Salvini in Valle d'Aosta ("e gli altri leader seguiranno"). Secondo Machet "non abbiamo bisogno di sponsor di partiti nazionali perché da secoli dimostriamo che la Valle d'Aosta è autonoma", per questo "non possiamo permetterci di affidare i nostri destini ai partiti romani".