Uv-Av-Vda Unie, no giustificazioni per aver fatto cadere governo

"Non troviamo giustificazioni plausibili e pensiamo sia assurdo far cadere un governo in un momento in cui, per far fronte all'inflazione galoppante, a un impiego giudizioso delle risorse del Pnrr e il rilancio del mondo del lavoro dovremmo abbassare le bandiere dei partiti e alzare quelle del buon senso". Così in una nota congiunta i movimenti Union valdôtaine, Alliance valdôtaine, Vallée d'Aoste unie.

"Stringiamo i ranghi - scrivono - e, se necessario, prepariamo la campagna elettorale con serietà e l'impegno che ci ha sempre contraddistinto".

Dichiarazioni che giungono "all'indomani del voto di fiducia al Senato, che ha determinato la fine del governo Draghi, con alcuni partiti politici usciti dalla sala di Palazzo Madama durante la votazione, e un partito che resta ma non partecipa al voto". Di fronte a questa situazione, commentano i tre movimenti, "possiamo solo notare, con amarezza, la gravità della situazione politica in cui l'Italia si trova catapultata in un momento così delicato della sua storia".