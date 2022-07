'Troppi incidenti sulla Ss 27', ora previsti più controlli

L'installazione lungo la strada statale 27 del Gran San Bernardo di strumenti di controllo della velocità e il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, sia sul territorio che in ambito di viabilità: sono due delle misure esaminate nel corso di un incontro convocato dal presidente della Regione, Erik Lavevaz, cui hanno partecipato i sindaci dell'alta valle del Gran San Bernardo (Etroubles, Gignod, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses), rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'Anas.

L'incontro era stato chiesto dagli amministratori comunali che hanno segnalato frequenti comportamenti pericolosi, per l'utenza stradale ma anche per i residenti, da parte dei motociclisti e degli automobilisti. I dati elaborati dall'Anas confermano una tendenza in aumento degli incidenti tra 2019 e 2021 e in particolare negli ultimi mesi. "Un fenomeno peraltro generalizzato su tutta la rete regionale", fa sapere l'amministrazione regionale in una nota.

"Le misure - ha spiegato il presidente Lavevaz - che saranno adottate da parte degli enti locali, in particolare per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, avranno tempistiche differenziate, ma le ricadute di quanto deciso oggi saranno immediate: già dal prossimo fine settimana è prevista una intensificazione dei servizi dedicati da parte delle forze dell'ordine che ringrazio per la disponibilità con cui hanno risposto".