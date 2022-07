Non solo Show cooking, cinque date per i prodotti d'eccellenza

Cinque appuntamenti per scoprire le eccellenze enogastronomiche della Valle d'Aosta. Torna 'Non solo show cooking', che prenderà il via sabato 30 luglio a Brusson.

La rassegna dedicata ai prodotti del territorio proseguirà mercoledì 3 agosto a Torgnon, il 10 agosto a Pré-Saint-Didier, il 13 a Champorcher. L'ultimo appuntamento è previsto a Etroubles il 18 agosto.

Nelle cinque località verrà allestito il mercato dei prodotti agroalimentari e dalle 17 uno spazio show cooking, a cura degli chef dell'Unione cuochi Valle d'Aosta che realizzeranno piatti d'eccellenza con i prodotti del territorio abbinati ai vini locali. Sono disponibili 70 posti e non occorre prenotare. Gli ingredienti saranno "raccontati" da tecnici dell'assessorato (apicoltura, orticultura) dell'Arev e Consorzio tutela fontina.

Quest'anno sono stati coinvolti anche i sommelier dell'Ais, per una panoramica sulla viticoltura. Oltre all'Unione cuochi, l'evento realizzato con la collaborazione di Coldiretti e Slow-food Valle d'Aosta. "In questi momenti difficili eventi come questo servono a sensibilizzare turisti e residenti sull'importanza di valorizzare, acquistare e consumare i prodotti del nostro territorio e dare sostegno e attenzione verso le nostre aziende", commenta l'assessore all'Agricoltura, Davide Sapinet.