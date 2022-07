Agricoltura: Sapinet, momento forse peggiore di ultimi 40 anni

"Lo spirito non è quello dei giorni migliori, è un momento molto difficile per il settore agricolo, forse il peggiore degli ultimi 40 anni". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Davide Sapinet, durante la presentazione dell'iniziativa 'Non solo show cooking'.

"Non è facile - ha proseguito - siamo usciti da una pandemia per piombare in un conflitto con tutte le conseguenze che ha comportato. La peggiore emergenza forse è la situazione climatica, che sta mettendo in ginocchio il settore valdostano".