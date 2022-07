Aosta, il Comune costretto ad abbattere un cedro

Il Comune di Aosta è stato costretto ad abbattere un cedro in via Monte Vodice a causa dei "danni arrecati all'apparato radicale dai mezzi dall'impresa che sta lavorando alla realizzazione del progetto Aosta in bicicletta", fa sapere l'amministrazione comunale in un post.

La decisione "è stata presa dal direttore di esecuzione del contratto del verde pubblico in ragione di gravi motivi di sicurezza per il possibile crollo dell'albero.

L'amministrazione, deplorando l'accaduto, si attiverà per far valere le proprie ragioni, e ottenere un congruo risarcimento del danno patrimoniale patito dal Comune".