Ancora temporali, prosegue allerta ghiacciaio Val Ferret

A causa dei temporali attesi, il comune di Courmayeur ha disposto che rimangano temporaneamente valide le misure preventive di protezione civile previste in un tratto della Val Ferret per il ghiacciaio di Planpincieux, monitorato fin dal 2013. Il suo scenario attuale coinvolge un volume a potenziale crollo di 400 mila metri cubi.

Restano in vigore quindi sia l'evacuazione di alcune case ai piedi del ghiacciaio sia le modifiche alla viabilità in Val Ferret. In particolare, durante la notte (dalle ore 22 del 20 luglio alle 8 del 21 luglio) il transito veicolare e pedonale viene ancora deviato sulla strada della Montitta. Fino alle 22, inoltre, sulla strada della Val Ferret, il tratto di comunale bivio Meyen/Montitta - Planpinicieux viene presidiato e in caso di precipitazioni il transito veicolare e pedonale viene dirottato (con senso unico alternato) lungo la strada della Montitta.

Il comune precisa in una nota che sul "restante territorio di Courmayeur tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente".

"Considerate le elevate temperature in quota e la presenza di temporali, localmente anche intensi, non si possono escludere, in contesti specifici e particolarmente vulnerabili, localizzati dissesti e colate detritiche sui bacini montani", si legge nel bollettino di criticità emesso dal Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta. La criticità idrogeologica 'gialla' coinvolge le valli del Gran Paradiso e la dorsale alpina (dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per il massiccio del Monte Bianco).