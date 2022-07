Usl, nominati quattro nuovi direttori di reparti

L'Usl della Valle d'Aosta ha nominato i direttori per le strutture di Urologia, Pediatria, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e Day Hospital multidisciplinare.

Si tratta di Emanuele Castelli (Urologia), di Paolo Serravalle (dal 1° marzo scorso già incaricato pro tempore come direttore della Pediatria), di Sandra Ganio (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, struttura afferente il dipartimento di Prevenzione) e di Cinzia Annalisa Gianonatti (Day Hospital).

Castelli prenderà servizio il 1° settembre. Lavora al San Giovanni Bosco di Torino, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e consulente dell'Irccs di Candiolo. Serravalle è istruttore di Rianimazione neonatale e ha lavorato al Gaslini di Genova. Ganio è un medico veterinario specializzato in Sanità animale e lavora dal 2004 all'Usl di Aosta mentre Gianonatti, specializzata in Cardiologia, è all'Usl dal 1991 e ha lavorato in Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza, in Utic e negli ultimi tre anni è stata responsabile del reparto di degenza sub intensiva al Parini di Aosta.