Diciassettenne scomparso da ristorante, ancora nessuna traccia

Non sono ancora state trovate tracce del diciassettenne che risulta scomparso dal tardo pomeriggio di lunedì nella zona del Col de Joux, a 1.600 metri di quota, nel comune di Saint-Vincent (Aosta). Il giovane, dipendente di un ristorante della zona, si è allontanato senza cellulare e non ha più dato sue notizie.

Per facilitare le ricerche, i carabinieri hanno diffuso foto e generalità del ragazzo. Si tratta di Brayan De Jesus Reyes Artiga, di 17 anni, originario di El Salvador e residente in Lombardia. Proprio qui, aveva riferito al suo datore di lavoro, frequenta un istituto alberghiero. Da circa un mese lavora nella cucina del locale di Saint-Vincent.

Anche con l'ausilio di droni e unità cinofile, vigili del fuoco, soccorso alpino valdostano, guardia di finanza, forestali e militari dell'Arma hanno setacciato la zona del Col de Joux.

Non ci sono fermate di trasporto pubblico nelle vicinanze, quindi il giovane potrebbe essersi spostato a piedi o chiedendo un passaggio. Nel frattempo in paese sono arrivati anche i suoi genitori.

"Non lo abbiamo più trovato: avevamo bisogno di chiedergli delle cose e dopo una paio d'ore senza avere sue notizie, trattandosi di un minorenne, abbiamo dato l'allarme. Non avevamo avuto discussioni con lui", hanno detto i ristoratori.