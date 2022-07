Covid, apre il secondo reparto all'ospedale Parini

E' stato aperto il secondo reparto Covid all'ospedale Umberto Parini di Aosta. Accoglierà alcuni pazienti contagiati che si trovano in isolamento in altri reparti. I posti letto potenziali sono 18 e saranno attivati in base alla disponibilità del personale e alle esigenze epidemiologiche.

Il secondo reparto è allestito nell'ex Gastroenterologia e si aggiunge a Covid 1, Malattie infettive e alla struttura 'polmone' di Variney, destinata a pazienti contagiati che non necessitano di cure ospedaliere.