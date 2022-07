Bccv sigla una convenzione con la Diocesi di Aosta

Bcc Valdostana ha siglato una convenzione triennale a favore della Diocesi di Aosta, in particolare rivolta a parrocchie ed enti ecclesiastici.

L'accordo prevede l'applicazione da parte di Bccv di condizioni particolari di conto corrente e finanziamenti destinati ad investimenti da realizzarsi da parte dei beneficiari autorizzati dalla Diocesi con decreto vescovile.

La convenzione è stata siglata dal presidente dell'istituto di credito, Davide Adolfo Ferré, e dall'economo della Diocesi di Aosta, don Giuliano Albertinelli. Il documento, fa sapere Bccv, "si inserisce in quell'azione di attenzione al territorio e rafforzamento del proprio network a tutti i livelli dell'Istituto bancario valdostano.

"Abbiamo avviato - commenta il presidente della Bccv, Davide Adolfo Ferré - una fase importante di dialogo e sviluppo di nuove sinergie, che oltre che ai Confidi e alle associazioni di categoria, guarda al rafforzamento della rete di contatti e rapporti territoriali. Questa nuova convenzione con la Diocesi rappresenta uno sguardo attento da parte del nostro istituto ad una dimensione importante della comunità locale, impegnata da sempre nell'ascolto sapienziale del territorio, inteso come realtà ecclesiale fatta dalle persone e dalle loro molteplici dimensioni e relazioni".