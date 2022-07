Da concerti in vetta a recital, nove appuntamenti per MusiCogne

Al suo sesto compleanno, MusiCogne 2022 (15-24 luglio) porta ai piedi del Gran Paradiso artisti come Giuseppe Cederna, Beppe Gambetta, Eileen Rose e Luisa Trompetto e li fa esibire all'aperto, in cornici suggestive.

Inoltre lancia, in collaborazione con Sfom- Scuola di formazione e orientamento musicale, la prima edizione di GuitarCogne, il seminario immersivo per chitarristi che si terrà dal 18 al 21 luglio sotto la guida di Beppe Gambetta, Carlo Pestelli e Sergio Pugnalin.

MusiCogne è "una rassegna ambiziosa che mira a soddisfare pubblico e artisti in contesti non sempre facili, perché non scontati" con il "carattere sperimentale di incontri creati ad hoc, come quello che quest'anno ci sarà tra Giuseppe Cederna e Marco Baccino", dichiara Pestelli. Per l'edizione 2022 è presentato un cartellone con nove appuntamenti. Il concerto del Bertolio Matacena duo (23 luglio, ore 11, località Montseuc) in vetta e completamente in acustico, le presentazioni di libri, l'orchestra della Sfom assieme ai bambini di alcune primarie della Valle per eseguire la Suite per archi e percussioni vegetali di Davide Sanson, Photosynthesis (22 luglio, ore 17.30, giardino botanico alpino Paradisia). E ancora il recital che trasforma il libro di Paola Cereda, Confessioni audaci di un ballerino di liscio, in un musical (24 luglio, ore 16, Maison Gérard-Dayné) e la maestria attoriale di Giuseppe Cederna che in 'Like a rolling heart' (23 luglio, ore 18, giardino della biblioteca comunale) dialoga con la musica dal vivo in uno spettacolo da vivere.